Аршавин приглашен на жеребьевку Евро-2020 в качестве гостя

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин станет гостем жеребьевки Евро-2020, которая состоится в Бухаресте 30 ноября. Экс-футболист вошел в символическую сборную чемпионатов Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
На Евро Аршавин провел шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме россиянина, в команду вошел португалец Жоау Мариу, который сейчас выступает за "Локомотив".
Символическая сборная чемпионатов Европы:
Сборная России примет участие в финальном турнире Евро-2020. Команда сыграет в группе В против Бельгии и Дании. Еще один соперник станет известен во время жеребьевки. Четвертой сборной в группе может стать Финляндия или Уэльс.
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