Аршавин приглашен на жеребьевку Евро-2020 в качестве гостя

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин станет гостем жеребьевки Евро-2020, которая состоится в Бухаресте 30 ноября. Экс-футболист вошел в символическую сборную чемпионатов Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

На Евро Аршавин провел шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме россиянина, в команду вошел португалец Жоау Мариу, который сейчас выступает за "Локомотив".

Символическая сборная чемпионатов Европы:

вратарь Икер Касильяс (Испания),

защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция) и Рикарду Карвалью (Португалия),

полузащитники Теодорос Загоракис (Греция), Карел Поборски (Чехия), Руд Гуллит (Нидерланды), Жоау Мариу (Португалия), Андрей Аршавин (Россия),

нападающий Франческо Тотти (Италия).

Сборная России примет участие в финальном турнире Евро-2020. Команда сыграет в группе В против Бельгии и Дании. Еще один соперник станет известен во время жеребьевки. Четвертой сборной в группе может стать Финляндия или Уэльс.