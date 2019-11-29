Назван окончательный состав женской сборной на ЧМ по гандболу

Амброс Мартин, главный тренер женской сборной России по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира. Турнир состоится в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
На групповом этапе Россия сыграет с командами Швеции, Японии, Китая, Аргентины и ДР Конго. Из группы в следующий раунд выйдут три лучшие сборные.
Всего на турнир отправятся 16 игроков, которые представляют "Ростов-Дон", "Кубань", "Ладу", ЦСКА, "Астраханочку" и "Звезду". Из предварительной заявки были исключены Анастасия Лагина и Валерия Маслова.
Полностью состав выглядит так:
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