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НТВ: Родченков мог менять базу данных еще год после бегства

Спорт

В системе управления данными московской антидопинговой лаборатории (LIMS) могли быть внесены исправления с территории США. В базу данных входили более 500 раз с IP-адресов с территории Америки. Расследование проведено телеканалом НТВ в передаче "Мутная ВАДА".

В ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. ВАДА лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу РУСАДА и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого ее глава Григорий Родченков подал в отставку. В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.

"Родченковв течение года после бегства из России продолжал перекраивать программу LIMS. Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было более 500", - сообщается в расследовании.

"Система представляет собой веб-интерфейс, доступный из любой точки мира. С помощью любого компьютера с выходом в интернет можно было удаленно зайти в эту систему. Даже после ухода Григория Родченкова и Олега Мигачева за границу доступ был закрыт новым администратором лаборатории только в июле 2016 года. Отмечается множество удаленных входов с IP-адресов, принадлежащих США, причем входят под учетными записями Тимофея Соболевского и Мигачева", - заявил заместитель директора ФГАНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" Юрий Силаев.

Темы вада григорий родченков допинговый скандал
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