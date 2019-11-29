Женская сборная России завоевала серебро на ЧМ по прыжкам на батуте

Женская сборная России завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте. В командных соревнованиях на акробатической дорожке Элина Степанова, Елена Краснокуцкая и Виктория Даниленко набрали 101,500 балла.
Победу одержала сборная Великобритании, которая заработала 103,500 балла. Третье место у француженок - 100,200 балла.
Чемпионат мира продлится до 1 декабря. Ранее мужская команда завоевала золото в дисциплине двойной минитрамп.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.