Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему у него конфликт с братом Федором. Ранее СМИ сообщали, что известные бойцы не разговаривают друг с другом после того, как Александр вышел из тюрьмы.

"Я устал перед Федором великим и всемогущим выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? В виду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор", - рассказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

29 ноября Емельяненко проведет бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева.