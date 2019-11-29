Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт » Командные виды » Футбол

Российские клубы на этой неделе набрали 5 очков в копилку общего рейтинга УЕФА. "Зенит" победил "Лион" (2 очка), "Краснодар" обыграл "Базель" (2), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1). "Локомотив" уступил "Байеру" и очков не принес.

Португальские команды набрали 7 очков. "Бенфика" сыграла вничью с "Лейпцигом" (1), "Порту" победил "Янг Бойз" (2), "Спортинг" разгромил ПСВ (2), "Брага" поделила очки с "Вулверхэмптоном" (1), а "Гимарайнш" со "Стандардом" (1).

Таким образом Португалия еще больше увеличила отрыв от России. Теперь он составляет 2,033 балла. Шансы обойти португальцев в этом сезоне можно назвать теоретическими.

Таблица коэффициентов УЕФА

  1. Испания - 93,426 
  2. Англия - 82,033
  3. Германия - 65,355
  4. Италия - 63,337
  5. Франция - 53,582
  6. Португалия - 47,249
  7. Россия - 45,216
  8. Бельгия - 36,900
  9. Голландия - 34,950
  10. Украина - 33,300
Темы футбол таблица коэффициентов уефа
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Средства шифрования в США во время Второй Мировой войны
Новости спорта
История киберспорта: из США на весь мир
Формула небес
Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня
Новости Все >
Американец разработал компьютер на случай апокалипсиса
Десятки жителей Петрозаводска заразились неизвестной инфекцией
Российский хоккеист Гусев признан одной из звезд дня в НХЛ
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
В Москве задержали мать, продававшую своего ребенка за 150 тыс. руб.
Исследование: четвертая отрицательная группа крови - самая опасная
Отечественное вино предложили продавать до полуночи
60 тысяч человек эвакуированы в Техасе из-за пожара на химзаводе
Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Последние материалы
Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Стюардессы назвали незаменимый предмет в своем багаже
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Большой клюв помогает птицам топоркам избежать перегрева
СК проверит, чью голову нашёл житель Саратова
Названа опасность отказа от сладкого
НАСА купит два места на "Союзах", для полетов на МКС
YouTube пользуются почти 60% жителей России
Число жертв растёт: 48 человек погибло, 790 пострадало в Албании
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Соломон Соловьев Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко Василий Амирджанов Депутат может поздравить россиян с новым полом Василий Амирджанов
Комментарии
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки
НАСА купит два места на "Союзах", для полетов на МКС
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Россия и Украина обсудили взаимные претензии по газу
Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать
6 фактов, которые доказывают, что Канада оказала влияние на ход Первой мировой войны
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно
В Екатеринбурге врачи присоединятся к всероссийской акции протеста
Москва стала лучшим туристическим городом мира
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ