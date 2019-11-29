Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы на этой неделе набрали 5 очков в копилку общего рейтинга УЕФА. "Зенит" победил "Лион" (2 очка), "Краснодар" обыграл "Базель" (2), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1). "Локомотив" уступил "Байеру" и очков не принес.

Португальские команды набрали 7 очков. "Бенфика" сыграла вничью с "Лейпцигом" (1), "Порту" победил "Янг Бойз" (2), "Спортинг" разгромил ПСВ (2), "Брага" поделила очки с "Вулверхэмптоном" (1), а "Гимарайнш" со "Стандардом" (1).

Таким образом Португалия еще больше увеличила отрыв от России. Теперь он составляет 2,033 балла. Шансы обойти португальцев в этом сезоне можно назвать теоретическими.

Таблица коэффициентов УЕФА