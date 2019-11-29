Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3, победный мяч забил Кирилл Романов.

Россияне вышли в полуфинал, где сыграет с Италией. В другом полуфинале встретятся Япония и Португалия. Оба матча состоятся 30 ноября.

Сборная Бразилии 14 раз выигрывала мировой чемпионат. По два раза победили Португалия и Россия, еще один раз Франция.