На первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене состоялся спринт у женщин. Гонку выиграла Каролин Эрдал из Норвегии с результатом 26 минут 21,4 секунды и тремя промахами.
Второй неожиданно стала американка Келси Джоан Дикинсон, которая отстала на 6,6 секунды и не закрыла две мишени. Третьей финишировала Марен Хаммершмидт - отставание 7,6 и четыре промаха.
Лучший результат из россиянок показала Екатерина Глазырина. Она отстала от лидера на 31,6 секунды, допустив 4 промаха. Остальные результаты россиянок:
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