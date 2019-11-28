Глазырина финишировала пятой в спринте Шушена

На первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене состоялся спринт у женщин. Гонку выиграла Каролин Эрдал из Норвегии с результатом 26 минут 21,4 секунды и тремя промахами.

Второй неожиданно стала американка Келси Джоан Дикинсон, которая отстала на 6,6 секунды и не закрыла две мишени. Третьей финишировала Марен Хаммершмидт - отставание 7,6 и четыре промаха.

Лучший результат из россиянок показала Екатерина Глазырина. Она отстала от лидера на 31,6 секунды, допустив 4 промаха. Остальные результаты россиянок: