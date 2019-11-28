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Источник Правда.Ру

Уткин призывает российских спортсменов подавать иски против России

Спорт

Известный журналист Василий Уткин высказал свое мнение о допинговом скандале с ВАДА. По мнению комментатора, в возможном отстранении сборной России от международных соревнований виноваты российские власти.

В своем монологе на Youtube Уткин предложил российским спортсменам подать иски против России.

"Но самое главное, что в этом дискредитировано, - страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали. Сейчас говорят о том, что, возможно, более перспективны иски не о том, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности.

На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что всё, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов", - заявил Уткин.

Темы мок вада василий уткин допинговый скандал
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