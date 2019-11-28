Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает пресс-служба организации. Футболист набрал 299 очков в голосовании экспертов из 90 стран.

Второе место занял бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне (85), третье - бельгийский хавбек мадридского "Реала", который в первой половине 2019 года выступал за английский "Челси", Эден Азар (55).

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.