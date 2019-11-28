Стрельцов занял восьмое место в первой биатлонной гонке сезона

На первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене состоялась стартовая гонка сезона. Победу в спринте одержал немец Лукас Фрацшер, показавший время 28 минут 33,1 секунды и допустивший один промах.

Вторым финишировал австриец Харальд Леммерер с отставанием 5,7 секунды и одной незакрытой мишенью. Третье время показал норвежец Александр Андерсен (+17,3 секунды, 3 промаха).

Лучшим из россиян стал Кирилл Стрельцов, который показал восьмой результат. Он отстал от лидера на 1 минуту 27 секунд и допустил два промаха. Остальные российские биатлонисты показали следующие результаты: