Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене еще 32 млн

Мосгорсуд вынес решение по делу футболиста "Спартака" Дениса Глушакова. Его бывшая жена Дарья потребовала увеличить сумму компенсации для общего ребенка, сообщает АГН "Москва".

Суд частично согласился с доводами стороны девушки и увеличил сумму компенсации до 42 млн рублей. Ранее Глушаков должен был выплатить 10 млн.

Защита намерена оспорить судебное решение. Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.