Мосгорсуд вынес решение по делу футболиста "Спартака" Дениса Глушакова. Его бывшая жена Дарья потребовала увеличить сумму компенсации для общего ребенка, сообщает АГН "Москва".
Суд частично согласился с доводами стороны девушки и увеличил сумму компенсации до 42 млн рублей. Ранее Глушаков должен был выплатить 10 млн.
Защита намерена оспорить судебное решение. Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.
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