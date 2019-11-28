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Источник Правда.Ру

МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА

Спорт

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением по поводу возможных санкций ВАДА по отношению к России. Она заявила, что этот вопрос недопустимо политизировать.

Ранее комитет по соответствию ВАДА вынес рекомендации для исполкома агентства по санкциям в отношении России из-за возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Так, руководству ВАДА рекомендовано отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а таке запретит турниры на территории РФ.

Позже МОК выступил с заявлением, в котором указал, что Олимпийский комитет России (ОКР) не причастен к изменениям в базе данных. В МОК считают, что "чистые" от допинга российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде.

"Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет. Мы видим такую четкую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, все очевидно.

При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно", - заявила Захарова.

Темы мок вада мид рф мария захарова допинговый скандал
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