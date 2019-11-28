МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением по поводу возможных санкций ВАДА по отношению к России. Она заявила, что этот вопрос недопустимо политизировать.

Ранее комитет по соответствию ВАДА вынес рекомендации для исполкома агентства по санкциям в отношении России из-за возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Так, руководству ВАДА рекомендовано отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а таке запретит турниры на территории РФ.

Позже МОК выступил с заявлением, в котором указал, что Олимпийский комитет России (ОКР) не причастен к изменениям в базе данных. В МОК считают, что "чистые" от допинга российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде.