Болельщик "Зенита" получил тюремный срок за удар росгвардейца

Артур Данилов, болельщик "Зенита" получил срок за удар по ноге росгвардейца. Петроградский районный суд дал ему 1 год 8 месяцев колонии-поселения, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После матча "Зенит" - "Краснодар", который состоялся 3 августа на "Газпром Арене", Данилов ударил представителя Росгвардии. Подсудимый вину не признал и заявил, что не полностью помнит указанные события.

После матча были арестованы трое болельщиков. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".