Россия не рассматривает участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что РФ не рассматривает возможность участия в Олимпийских Играх 2020 года с нейтральным флагом. В комитете уверенны, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио.

"Никакой речи о нейтральном флаге быть не может", - заявил Поздняков журналистам.

ОКР ожидает, что сможет отправить в Токио около 400 спортсменов и 270 специалистов. По словам Позднякова, у МОК не может быть таких претензий к ОКР, какие были перед Олимпиадой в Пхенчхане.

"Если перед предыдущими Играми в Пхенчхане ОКР был временно отстранен и ограничен в своих полномочиях, то сейчас к нам как к организации, институционально, нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны ВАДА.

Более того, если вы обратили внимание - накануне МОК выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором еще раз подчеркнул, что спортивное движение, ОКР и его члены - вне каких-либо подозрений. Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций, за исключением Всероссийской федерации легкой атлетики, и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде", - приводит ТАСС слова Позднякова.