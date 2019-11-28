Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Как и прежде, возглавляет список сборная Бельгии, разгромившая в ноябре Россию со счетом 4:1. Также в первой десятке рейтинга команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге, опустившись на одну строчку по сравнению с октябрем.

В списке только европейских команд россияне 23-и. Выше команды Черчесова располагаются сборные Сербии, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии и Румынии, которые не отобрались на Евро-2020.

Команда России обеспечила участие в турнире досрочно. Сейчас известно, что команда на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене и Бельгией в Санкт-Петербурге. Третий соперник станет известен во время жеребьевки 30 ноября. Им могут стать сборные Уэльса или Финляндии.

Рейтинг ФИФА на 28.11.2019