Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин сможет повлиять на решение ВАДА по допинговому скандалу.
Заседание исполкома ВАДА по российскому делу состоится 9 декабря в Париже. В тот же день в столице Франции на встрече "нормандской четверки" будет находиться Владимир Путин.
"Начнем с того, что, конечно, это стечение обстоятельств, что в один день в одном городе будут проходить данные мероприятия. Оба для нас очень важные мероприятия. Мне кажется, что хуже не будет точно. Может быть, Владимир Владимирович сможет как-то переломить ход истории и повлиять на членов исполкома. Может быть, вот эта ситуация пойдет нам на руку. Хуже точно от этого не будет", — заявил Свищев.
Также глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил, что в спорт постоянно вмешивается политика.
"Что касается политики, то, к сожалению, политика везде присутствует. Если отцы-прародители олимпийских игр говорили о том, что во время олимпийских игр войны прекращаются, то сейчас все равно наоборот: войны начинаются. Обратите внимание, когда олимпийские игры, когда крупные международные соревнования, начинаются какие-то подковерные, закулисные игры, войны, интриги именно перед большими мероприятиями, как ни странно", — сказал Свищев.
По словам главы комитета Госдумы, против России проходит спланированная кампания по дискредитации в СМИ.
"Начинают включаться западные средства массовой информации, The New York Times почему-то. Где The New York Times, где американские читатели, допустим, и проблема российского допинга — мне просто даже интересно. Вообще американцы не самые заинтересованные в российских новостях. У них своих проблем полно. И тут им начинают рассказывать о том, какая Россия страшная злая держава, все на допинге здесь от мала до велика. Это должно показать, что крупнейшие средства массовой информации американские, англосакские поддерживают ВАДА, поддерживают борьбу с допингом и так далее", — продолжил Свищев.
Российский политик считает, что таким образом происходит давление на членов ВАДА, которые будут принимать решение по России.
"Закон Родченкова, который вообще сам по себе безумный закон, посвященный безумному человеку. Какие-то такие вещи несуразные и просто даже идиотские. Но все-таки вот это давление средств массовой информации на членов исполкома ВАДА, который будет 9 числа, это все-таки может оказать давление. Они же читают, они же смотрят "о, американцы, одна из главных американских газет, если это пишет, значит, это поддерживается американским президентом, соответственно, давайте мы тоже поддержим". Такие вещи, я думаю, в цивилизованном мире, к сожалению, становятся оружием давления на те или иные политические и в данном случае спортивные процессы", — подытожил Свищев.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.