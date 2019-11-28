Дмитрий Свищев: может быть, Путин сможет повлиять на ВАДА

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин сможет повлиять на решение ВАДА по допинговому скандалу.

Заседание исполкома ВАДА по российскому делу состоится 9 декабря в Париже. В тот же день в столице Франции на встрече "нормандской четверки" будет находиться Владимир Путин.

"Начнем с того, что, конечно, это стечение обстоятельств, что в один день в одном городе будут проходить данные мероприятия. Оба для нас очень важные мероприятия. Мне кажется, что хуже не будет точно. Может быть, Владимир Владимирович сможет как-то переломить ход истории и повлиять на членов исполкома. Может быть, вот эта ситуация пойдет нам на руку. Хуже точно от этого не будет", — заявил Свищев.

Также глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил, что в спорт постоянно вмешивается политика.

"Что касается политики, то, к сожалению, политика везде присутствует. Если отцы-прародители олимпийских игр говорили о том, что во время олимпийских игр войны прекращаются, то сейчас все равно наоборот: войны начинаются. Обратите внимание, когда олимпийские игры, когда крупные международные соревнования, начинаются какие-то подковерные, закулисные игры, войны, интриги именно перед большими мероприятиями, как ни странно", — сказал Свищев.

По словам главы комитета Госдумы, против России проходит спланированная кампания по дискредитации в СМИ.

"Начинают включаться западные средства массовой информации, The New York Times почему-то. Где The New York Times, где американские читатели, допустим, и проблема российского допинга — мне просто даже интересно. Вообще американцы не самые заинтересованные в российских новостях. У них своих проблем полно. И тут им начинают рассказывать о том, какая Россия страшная злая держава, все на допинге здесь от мала до велика. Это должно показать, что крупнейшие средства массовой информации американские, англосакские поддерживают ВАДА, поддерживают борьбу с допингом и так далее", — продолжил Свищев.

Российский политик считает, что таким образом происходит давление на членов ВАДА, которые будут принимать решение по России.