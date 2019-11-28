Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Дмитрий Свищев: может быть, Путин сможет повлиять на ВАДА

Спорт

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин сможет повлиять на решение ВАДА по допинговому скандалу.

Заседание исполкома ВАДА по российскому делу состоится 9 декабря в Париже. В тот же день в столице Франции на встрече "нормандской четверки" будет находиться Владимир Путин.

"Начнем с того, что, конечно, это стечение обстоятельств, что в один день в одном городе будут проходить данные мероприятия. Оба для нас очень важные мероприятия. Мне кажется, что хуже не будет точно. Может быть, Владимир Владимирович сможет как-то переломить ход истории и повлиять на членов исполкома. Может быть, вот эта ситуация пойдет нам на руку. Хуже точно от этого не будет", — заявил Свищев.

Также глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил, что в спорт постоянно вмешивается политика.

"Что касается политики, то, к сожалению, политика везде присутствует. Если отцы-прародители олимпийских игр говорили о том, что во время олимпийских игр войны прекращаются, то сейчас все равно наоборот: войны начинаются. Обратите внимание, когда олимпийские игры, когда крупные международные соревнования, начинаются какие-то подковерные, закулисные игры, войны, интриги именно перед большими мероприятиями, как ни странно", — сказал Свищев.

По словам главы комитета Госдумы, против России проходит спланированная кампания по дискредитации в СМИ.

"Начинают включаться западные средства массовой информации, The New York Times почему-то. Где The New York Times, где американские читатели, допустим, и проблема российского допинга — мне просто даже интересно. Вообще американцы не самые заинтересованные в российских новостях. У них своих проблем полно. И тут им начинают рассказывать о том, какая Россия страшная злая держава, все на допинге здесь от мала до велика. Это должно показать, что крупнейшие средства массовой информации американские, англосакские поддерживают ВАДА, поддерживают борьбу с допингом и так далее", — продолжил Свищев.

Российский политик считает, что таким образом происходит давление на членов ВАДА, которые будут принимать решение по России.

"Закон Родченкова, который вообще сам по себе безумный закон, посвященный безумному человеку. Какие-то такие вещи несуразные и просто даже идиотские. Но все-таки вот это давление средств массовой информации на членов исполкома ВАДА, который будет 9 числа, это все-таки может оказать давление. Они же читают, они же смотрят "о, американцы, одна из главных американских газет, если это пишет, значит, это поддерживается американским президентом, соответственно, давайте мы тоже поддержим". Такие вещи, я думаю, в цивилизованном мире, к сожалению, становятся оружием давления на те или иные политические и в данном случае спортивные процессы", — подытожил Свищев.

Темы вада допинг владимир путин дмитрий свищев допинговый скандал нормандская четверка
Актуальная аналитика
Общество
Почему о реформе образования заговорил андеграунд?
Силовые структуры
3 факта, которые вы можете не знать о Первой мировой войне
Новости спорта
История рафтинга: как табакокурение помогает спорту
Новости Все >
Фадеев признался, за кого из своих артистов он исполнял песни
Браконьер расправился с двумя охотинспекторами
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
14 детсадовцев отравились в Беслане
Россия предложит план военного сотрудничества странам ОДКБ
От землетрясения в Албании пострадали 40 человек
Дмитрий Свищев: может быть, Путин сможет повлиять на ВАДА
В Национальном союзе журналистов Украины вскрыли сейфы
Ту-160М готов к испытаниям
Психолог назвал методы манипулирования партнерами людьми-нарциссами
Последние материалы
14 детсадовцев отравились в Беслане
Россия предложит план военного сотрудничества странам ОДКБ
От землетрясения в Албании пострадали 40 человек
Дмитрий Свищев: может быть, Путин сможет повлиять на ВАДА
В Национальном союзе журналистов Украины вскрыли сейфы
Ту-160М готов к испытаниям
Психолог назвал методы манипулирования партнерами людьми-нарциссами
Зачем они нам? В России удивились прогнозам Китая о войне с Прибалтикой
Южная Корея заявила о запуске КНДР "неопознанного снаряда"
Губернатор Прикамья раскритиковал работу мэрии Перми
Популярное
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление

Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.

Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Происшествия
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Соломон Соловьев Их сила в правде и в интеллекте - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Киев выдвинул 2 условия по газовому контракту. В Москве их оценили
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Греф: система образования в России подлежит реформированию
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Почему народ за Путина, но не за правительство
Первая платная дорога появится в Москве благодаря Сбербанку
Банда подростков год терроризировала район Новосибирска
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Почему правительство игнорирует президента
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций
Банда подростков год терроризировала район Новосибирска
Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
WADA ответили рассказом о народе-победителе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ