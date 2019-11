Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин сможет повлиять на решение ВАДА по допинговому скандалу.

Заседание исполкома ВАДА по российскому делу состоится 9 декабря в Париже. В тот же день в столице Франции на встрече "нормандской четверки" будет находиться Владимир Путин.

Также глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил, что в спорт постоянно вмешивается политика.

По словам главы комитета Госдумы, против России проходит спланированная кампания по дискредитации в СМИ.

"Начинают включаться западные средства массовой информации, The New York Times почему-то. Где The New York Times, где американские читатели, допустим, и проблема российского допинга — мне просто даже интересно. Вообще американцы не самые заинтересованные в российских новостях. У них своих проблем полно. И тут им начинают рассказывать о том, какая Россия страшная злая держава, все на допинге здесь от мала до велика. Это должно показать, что крупнейшие средства массовой информации американские, англосакские поддерживают ВАДА, поддерживают борьбу с допингом и так далее", — продолжил Свищев.