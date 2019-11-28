Кремль в замешательстве. Зеппельт рассказал о допинговом скандале

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, который известен своими фильмами о российском допинге, высказал свое мнение о рекомендациях ВАДА относительно России. Ранее комитет по соответствию рекомендовал исполкому агентства отстранить сборную России от международных соревнований, а также запретить любые турниры на территории РФ.

Позже МОК выступил с заявлением, в котором призвал наказать виновных в якобы имевших место быть манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. Также агентство АР опубликовало выдержки из отчета ВАДА, в которых говорится о том, что российские чиновники подтасовали данные таким образом, чтобы "подставить" информатора Григория Родченкова.

Решение исполкома ВАДА по российскому вопросу будет принято 9 декабря.

"Невероятное мошенничество: отчет WADA о допинге в России, полученный AP, показывает всю глубину сокрытия информации. Этот сюжет о России беспрецедентен. Он объясняет, почему на этот раз реакция России относительно молчалива: Кремль в замешательстве. Что ещё должно случиться в спортивном мире, чтобы Томас Бах и его МОК лишились терпения в отношении российского спорта?" - написал Зеппельт в Twitter.