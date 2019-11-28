Леброн Джеймс набрал 33 тысячи очков и стал четвертым в НБА

Баскетболист Леброн Джеймс достиг отметки в 33 тысячи очков в НБА. Произошло это во встрече команды Короля Джеймса "Лейкерс" с "Нью-Орлеаном". В этой игре Леброн заработал 29 очков.

Он стал только четвертым баскетболистом, который набрал 33 тысячи очков. Ранее это удавалось Кариму Абдул-Джаббару (38 387), Карлу Мэлоуну (36 928) и Коби Брайанту (33 643).

"Лейкерс" впервые за семь сезонов удачно выступают в регулярном чемпионате. Команда лидирует в НБА, одержав 16 побед в 18-ти матчах.

Джеймс ранее выступал за "Кливленд" и "Майами". На счету Леброна три чемпионских перстня и три звания MVP финалов.