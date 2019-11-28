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Источник Правда.Ру

Украинский скалолаз обвинил тренера в педофилии

Спорт

Павел Векла, скалолаз сборной Украины рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера команды Артура Печия. По словам спортсмена, впервые акт педофилии произошел в 14-летнем возрасте. К отношениям тренер склонял его еще восемь лет.

Также спортсмен рассказал о том, что тренер шантажировал его и пообещал оставить ребенка одного в Австрии. 

"Я был слабым ребенком. Как только это произошло первый раз - я жутко боялся. Боялся признаться другим - это же позор. Далее был шантаж. Остаться на улице в незнакомой стране или делать то, что говорят", - написал Векла Facebook.

Скалолаз заявил, что не рассказывал об этом ранее, так как не хотел уходить из спорта. Также по его мнению на Украине недостаточно рассказывают детям о педофилии.

"В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек - к родителям и заявление в полицию. У нас к сожалению по другому. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов", - продолжил Векла.

Темы педофилия павел векла скалолазание сексуальное насилие
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