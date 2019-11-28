Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным

Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее нападающий "Рейнджерс" в интервью резко высказался о российских властях.

Сначала Панарин опубликовал фотографию празднования победы над "Монреалем" (3:2 Б), на которой он высоко задрал ногу. Это изображение он подписал "Запатентовано. Хай-кик", имея в виду прием из единоборств.

Позже он опубликовал коллаж. На одной картинке это же фото "хай кика", а на второй - упавший на лед Владимир Путин. Что этим хотел показать Панарин, остается только догадываться.

Также Панарин сделал коллаж, на котором он якобы танцует в составе коллектива варьетте The Rockettes.

Отметим, на данный момент Панарин имеет лучшие показатели среди российских игроков в регулярном чемпионате. Он набрал 32 очка (12 шайб+20 передач) и идет на седьмом месте в бомбардирской гонке.

Фото: instagram.com.