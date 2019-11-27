Глава Федерации биатлона Украины: почему мы должны гнобить русских?

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поддержал российских спортсменов после обвинений со стороны ВАДА. Ранее против России выступили представители биатлона Швеции, Чехии и Канады. Некоторые спортсмены бойкотировали российские этапы Кубка мира.

"В России не только плохие и негативные люди. Я не за это. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов.

У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда помиримся и будем мирно жить", - заявил Брынзак.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.