Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке. Во вторник появилось видео, на котором спортсменка впервые сделала тулуп в четыре оборота.
"Все ты моешь", - написала Туктамышева в Instagram под своим видео.
Ранее Туктамышева не смогла выйти в финал серии Гран-при, уступив соперницам по сумме баллов. Россиянка во время выступлений исполняла элементы категории "ультра-си" (самые сложные). В короткой и произвольной программах был исполнен тройной аксель.
На соревнованиях она не заявляла четверных прыжков. Такие элементы в этом сезоне делали только Анна Щербакова и Александра Трусова.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.