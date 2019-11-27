Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке. Во вторник появилось видео, на котором спортсменка впервые сделала тулуп в четыре оборота.



Четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой.

"Все ты моешь", - написала Туктамышева в Instagram под своим видео.

Ранее Туктамышева не смогла выйти в финал серии Гран-при, уступив соперницам по сумме баллов. Россиянка во время выступлений исполняла элементы категории "ультра-си" (самые сложные). В короткой и произвольной программах был исполнен тройной аксель.

На соревнованиях она не заявляла четверных прыжков. Такие элементы в этом сезоне делали только Анна Щербакова и Александра Трусова.