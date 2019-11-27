ВАДА не доверяет МОК в российском допинговом скандале

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) не доверяют Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе внедрения санкций против России. Такое мнение высказала вице-президент агентства Линда Хеллеланд.

"У нас нет оснований доверять МОК. Между МОК и CAS есть тесные связи. Мы четыре года ждали решения. Они находятся под безумным давлением и пытаются найти выход.

На карту поставлено много денег, если такую большую нацию, как Россия, не допустят на Евро-2020, летнюю или зимнюю Олимпиаду. Это большое поражение для МОК, но теперь те, кто жульничал в крупнейшем в мире допинг-скандале, должны ответить за свои ошибки", - приводит слова Хеллеланд NRK.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.