Отец хоккеиста Зайцева ответил на обвинения в похищении внучек

Игорь Зайцев, отец российского хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева ответил на обвинения в похищении своих внуков у бывшей жены спортсмена Маргариты. Девушка обратилась в полицию, заявив, что неизвестные избили няню ее дочек, после чего силой затащили девочек в машину и похитили. Как уверяет экс-супруга Зайцева, за этой историей стоят родственники хоккеиста.

"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной, в тот момент, когда рядом находятся дети", - рассказал Зайцев в интервью "РЕН ТВ".

28-летний хоккеист пропустил домашний матч НХЛ в Канаде и вернулся в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.