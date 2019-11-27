Отец хоккеиста Зайцева ответил на обвинения в похищении внучек

Игорь Зайцев, отец российского хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева ответил на обвинения в похищении своих внуков у бывшей жены спортсмена Маргариты. Девушка обратилась в полицию, заявив, что неизвестные избили няню ее дочек, после чего силой затащили девочек в машину и похитили. Как уверяет экс-супруга Зайцева, за этой историей стоят родственники хоккеиста.
"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной, в тот момент, когда рядом находятся дети", - рассказал Зайцев в интервью "РЕН ТВ".
28-летний хоккеист пропустил домашний матч НХЛ в Канаде и вернулся в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.