Глава российского баскетбола не переживает из-за допингового скандала

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что на данный момент нет смысла беспокоиться из-за допингового скандала с ВАДА. Комитет по соответствию 25 ноября рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых". Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.

"Баскетбол традиционно не участвует ни в каких допинг-скандалах, потому что в баскетболе это не особо помогает - лучше бросать мяч не станешь. Так что мы не обеспокоены этой ситуацией, нет толку просто переживать в данный момент, когда нет никаких решений. Мы ничего не можем сделать, мяч не в наших руках сейчас. С ФИБА мы эту ситуацию не обсуждали, потому что опять же в этом нет смысла, пока ВАДА и МОК не утвердят те или иные решения. Это касается и сборных России, и заявки на проведение женского Кубка мира-2022. Сейчас мы ждем решений", - приводит "РИА Новости" слова Кириленко.