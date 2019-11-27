Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей

Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обвинила спортсмена в похищении детей. У пары в 2016 и 2017 годах родились две дочери, но недавно супруги развелись. Маргарита потребовала от хоккеиста третье его дохода на алименты.
Неизвестные люди совершили нападение на няню в Москве, забрали детей и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. После происшествия Маргарита написала заявление в полицию и связалась с юристами. По ее мнению, за похищением может стоять отец ее бывшего мужа.
После инцидента Зайцев пропустил матч НХЛ в Канаде и отправился в Москву для урегулирования ситуации, сообщает "РЕН ТВ".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.