РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбление Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" за оскорбления болельщиками футболиста "Зенита" Артема Дзюбы на 100 тысяч рублей, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
"Спартак" в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) в матче 17-го тура РПЛ. Во время игры болельщики "красно-белых" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. РПЛ заявила, что начала проверку и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС.
"Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит - игроков, судей или кого-то еще. Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится", - сказал Григорьянц журналистам.
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