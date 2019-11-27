РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбление Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" за оскорбления болельщиками футболиста "Зенита" Артема Дзюбы на 100 тысяч рублей, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) в матче 17-го тура РПЛ. Во время игры болельщики "красно-белых" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. РПЛ заявила, что начала проверку и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС.

"Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит - игроков, судей или кого-то еще. Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится", - сказал Григорьянц журналистам.