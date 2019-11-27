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Источник Правда.Ру

Организаторы турнира в Глазго исключили легкоатлетку Ласицкене

Спорт

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене не сможет принять участие в турнире в Глазго, который состоится 15 февраля 2020 года. Россиянку исключили из состава участников. 

По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой, отказ из Глазго пришел во вторник. Организаторы турнира объяснили свое решение тем, что Ласицкене может не успеть получить нейтральный статус.

22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса до тех пор, пока не завершится изучение ситуации, связанной с ВФЛА.

 

Темы вфла мария ласицкене легкая атлетика
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