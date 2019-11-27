Министр спорта обсудил с федерациями подготовку к Олимпиаде

Министр спорта России Павел Колобков встретился с руководителями спортивных федераций. В ходе встречи обсуждались работа организаций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию ВАДА.

Также стороны обсудили ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.