Министр спорта России Павел Колобков встретился с руководителями спортивных федераций. В ходе встречи обсуждались работа организаций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию ВАДА.
Также стороны обсудили ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.
Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:
В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.