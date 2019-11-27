Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия не будет препятствовать переходу спортсменов в другие сборные

Спорт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой российский спортсмен вправе перейти в другую команду в случае санкций со стороны ВАДА. По его словам, большинство все же гордятся флагом и своей страной.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

  • лишение статуса соответствия РУСАДА,
  • отстранение России от международных соревнований на 4 года,
  • лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

"У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", - приводят "РИА Новости" ответ Пескова на вопрос о том, как Кремль относится к спортсменам, переходящим в другие сборные.

Темы вада спорт дмитрий песков допинговый скандал
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Англо-Американская война, или Вторая война за независимость
Новости спорта
История фитнеса: когда люди захотели выглядеть хорошо
Политика. Новости и аналитика
Россияне с маленькими зарплатами могут оказаться без пенсии
Новости Все >
Россия не будет препятствовать переходу спортсменов в другие сборные
В России запустят программу "Дальневосточный профессор"
Павел Дуров стал в США фигурантом дела о криптовалюте
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Жена хранила тело мужа в холодильнике более 11 лет
Песков высказал озабоченность ситуацией с санкциями ВАДА
В Apple признали, что Крым принадлежит России
Возле Ухты найден скелет крокодила возрастом 372 млн лет
Пакет взорвался у жилого дома в Туле
В Курской области жители захватили администрацию для ночевки
Последние материалы
В Музее космонавтики появился виртуальный кот-экскурсовод Васька
СМИ сообщили о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Агитатора ИГ* арестовали в Иркутске
Депутат предложил провести в России кредитную амнистию
Мошенники "помогли" пенсионеру Бийска: мужчина лишился 230 тыс.рублей
Россиянин хотел продать секретные разработки ВКС
Пожар в Калифорнии привёл к эвакуации шести тысяч человек
Герман Греф объяснил, почему "Сбербанк" создает экосистему
«КАМАЗ» готов выводить на рынок новые электромобили и электробусы
Эксперты назвали выгоды покупки квартиры в Москве
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Новости Украины
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Политика. Новости и аналитика
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Соломон Соловьев Электроники, где же у вас кнопка? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Call of Duty: геймерам навязывают образ "плохого русского" Наталия Красовская Василий Амирджанов Якутский министр принуждает детей к гимну Василий Амирджанов
Комментарии
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
Роструд предостерег россиян от отдыха 31 декабря
Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского центра "Э"
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Они совсем не глупые: интересные факты о голубях
Главы МИД четырех стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
Экс-депутат Госдумы: Ельцин мог не дать начаться войне в Чечне
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Более 200 педагогов "оптимизируют" в Кургане до конца года
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
«Газпром» направил Киеву свои предложения по газу
Росстат: предприятия в России задыхаются от кадрового голода
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Греф: система образования в России подлежит реформированию
Адвокат Оксаны Пушкиной боится, что ей грозит опасность
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ