Россия не будет препятствовать переходу спортсменов в другие сборные

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой российский спортсмен вправе перейти в другую команду в случае санкций со стороны ВАДА. По его словам, большинство все же гордятся флагом и своей страной.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

"У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", - приводят "РИА Новости" ответ Пескова на вопрос о том, как Кремль относится к спортсменам, переходящим в другие сборные.