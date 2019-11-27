Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой российский спортсмен вправе перейти в другую команду в случае санкций со стороны ВАДА. По его словам, большинство все же гордятся флагом и своей страной.
Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:
"У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", - приводят "РИА Новости" ответ Пескова на вопрос о том, как Кремль относится к спортсменам, переходящим в другие сборные.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.