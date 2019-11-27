Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на очередной виток допингового скандала с участием ВАДА. По его словам, эта ситуация вызывает озабоченность у Кремля. Вместе с тем, Песков призвал дождаться решения ВАДА 9 декабря.
Ранее комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:
"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи.
Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета ВАДА. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.