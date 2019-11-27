Адвокат Родченкова: Россия бездарно пыталась подставить доктора

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова рассказал о своем отношении к обвинениям ВАДА в адрес России. По словам Джима Уолдена, российские чиновники пытались обвинить его подзащитного в организации допинговой системы.

Ранее агентство АР сообщило, что Россия подтасовала данные московской лаборатории. В частности, в ВАДА была передана база, в которой якобы находилась ненастоящая переписка Родченкова с подопечными. Также удалены сведения о Евгении Кудрявцеве, который выступает обвинителем против Родченкова.

"Россия опять жульничает и ставит преграды. Какой шок! Они до сих пор пытаются бездарно подставить доктора Родченкова, самого важного осведомителя в истории спорта. Будем надеяться, что исполком ВАДА и МОК имеют жесткий хребет", - написал Уолден в Twitter.