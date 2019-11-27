Будущий президент ВАДА Банька рассказал о "жестких" санкциях для России

Поляк Витольд Банька, который станет президентом ВАДА с 1 января 2020 года, рассказал о том, какие санкции будут применены к России. Решение будет принято 9 декабря в Париже на заседании исполкома агентства.
По словам Баньки, рекомендации комитета по соответствию рассмотрят 12 членов исполкома. Ранее комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:
Банька сообщил, что последний пункт распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры, поэтому санкции вряд ли коснутся Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
"9 декабря исполком ВАДА примет решение. Рекомендации комитета по соответствию очень жесткие для России. В 2018 году было восстановлено РУСАДА, а одним из условий было предоставление базы данных. Это вызвало тревогу, поскольку были манипуляции, некоторые данные были удалены. За это ответственны представители российского правительства, они передавали данные в ВАДА.
Спортсмены, которые докажут отсутствие связи с допинговой системой, смогут выступать в нейтральном статусе. Сейчас речь идет не только об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о других соревнованиях в 100 видах спорта. В течение следующих четырех лет российские атлеты не смогут выступать на чемпионатах мира под своим флагом", - заявил Банька в интервью RMF FM.
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