Будущий президент ВАДА Банька рассказал о "жестких" санкциях для России

Поляк Витольд Банька, который станет президентом ВАДА с 1 января 2020 года, рассказал о том, какие санкции будут применены к России. Решение будет принято 9 декабря в Париже на заседании исполкома агентства.

По словам Баньки, рекомендации комитета по соответствию рассмотрят 12 членов исполкома. Ранее комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

Банька сообщил, что последний пункт распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры, поэтому санкции вряд ли коснутся Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

"9 декабря исполком ВАДА примет решение. Рекомендации комитета по соответствию очень жесткие для России. В 2018 году было восстановлено РУСАДА, а одним из условий было предоставление базы данных. Это вызвало тревогу, поскольку были манипуляции, некоторые данные были удалены. За это ответственны представители российского правительства, они передавали данные в ВАДА.

Спортсмены, которые докажут отсутствие связи с допинговой системой, смогут выступать в нейтральном статусе. Сейчас речь идет не только об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о других соревнованиях в 100 видах спорта. В течение следующих четырех лет российские атлеты не смогут выступать на чемпионатах мира под своим флагом", - заявил Банька в интервью RMF FM.