Сборная России обыграла Белоруссию в групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу. Россияне победили соседей со счетом 5:3 и заняли второе место в группе.
Ранее россияне победили сборную Сенегала (8:7) и уступили команде ОАЭ (1:4), набрав шесть очков. В четвертьфинале Россия сыграет с действующим чемпионом мира Бразилией.
Другие четвертьфинальные пары турнира составили:
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.