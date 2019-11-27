Россия вышла в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу на Бразилию

Сборная России обыграла Белоруссию в групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу. Россияне победили соседей со счетом 5:3 и заняли второе место в группе.

Ранее россияне победили сборную Сенегала (8:7) и уступили команде ОАЭ (1:4), набрав шесть очков. В четвертьфинале Россия сыграет с действующим чемпионом мира Бразилией.

Другие четвертьфинальные пары турнира составили: