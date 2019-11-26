Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ВАДА может принять не все рекомендации Комитета по соответствию. Заседание совета учредителей агенства по этому вопросу состоится 9 декабря.
Ранее комитет выпустил рекомендацию, которая состоит из нескольких пунктов. В частности, ВАДА рекомендовано отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить проведение турниров на территории России.
"Надо сказать, что решение исполкома ВАДА будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно", - приводит пресс-служба минспорта слова Колобкова.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.