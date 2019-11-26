Министр спорта Колобков надеется на мягкое решение ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ВАДА может принять не все рекомендации Комитета по соответствию. Заседание совета учредителей агенства по этому вопросу состоится 9 декабря.

Ранее комитет выпустил рекомендацию, которая состоит из нескольких пунктов. В частности, ВАДА рекомендовано отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить проведение турниров на территории России.

"Надо сказать, что решение исполкома ВАДА будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно", - приводит пресс-служба минспорта слова Колобкова.