ФИФА и УЕФА пока не комментируют возможное отстранение России

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не комментируют слухи о возможном отстранении России от международных соревнований на четыре года. Такую рекомендацию руководству дал комитет по соответствию ВАДА.

По сведениям СМИ, если рекомендация будет принята, то Россию как сборную могут не допустить к отбору чемпионата мира-2022. Вместе с тем, отстранить от Евро-2020 организации не успеют.

Кроме того, комитет рекомендовал запретить проведение международных турниров на территории России и отобрать те, которые уже готовятся. Это может привести к отмене Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

"На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему", - заявили в УЕФА "Чемпионату".

"Мы будем ждать окончательного решения ВАДА по этому делу. ФИФА не примет какое-либо возможное материальное решение до этого момента. ФИФА находится в постоянном контакте с ВАДА по этому вопросу", - говорится в заявлении ФИФА.