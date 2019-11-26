Международная федерация хоккея не собирается переносить ЧМ из России

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация не собирается переносить чемпионат мира из России. Турнир должен состояться в 2023 году.

Фазель посоветовал дождаться решения руководителей ВАДА 9 декабря. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований и запретить проведению турниров на территории РФ.

"Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно. У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Перед этим турниром строятся новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено", - заявил Фазель в интервью ТАСС.