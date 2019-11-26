Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по российскому допинговому скандалу, который с новой силой разгорелся в последние дни. Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал руководству организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить принимать турниры на своей территории.
Скандал связан с манипуляцией данными московской антидопинговой лабораторией. База данных была передана ВАДА в январе 2019 года. Эксперты агентства выявили несоответствия с теми данными, которые находились в их распоряжении. ВАДА обвинило Россию в подмене массива.
"МОК осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в ВАДА в январе 2019 года. Данная манипуляция - это атака на надежность всего спорта, это ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию.
Мы приветствуем указанную в рекомендациях ВАДА возможность для российских спортсменов соревноваться, "если они смогут доказать, что непричастны к несоблюдению ВАДА.
Что касается санкций, последовавших за манипуляциями, нам нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека. Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем ВАДА предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что ВАДА должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.
В МОК отметили, что российские спортсмены никак не связаны с манипуляциями. В частности, под подозрения не попадает Олимпийский комитет России (ОКР).
"Мы отмечаем, что отчет доказывает, что любое манипулирование данными является исключительной ответственностью российских властей. Российские власти были ответственны за сохранение целостности московских данных. В то же время мы также отмечаем, что в отчете указывается, что спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций и что в отчете не указывается на какое-либо нарушение со стороны спортивного движения в этом отношении, в частности Олимпийского комитета России (ОКР) или его членов.
МОК еще раз запрашивает российские власти предоставили необработанные данные, на которых основан этот случай. Это очень важный моменты, потому что наличие полностью достоверных оригинальных данных позволит убедиться, что будет достигнута справедливость, что виновные будут соответственно наказаны, а невиновные - полностью защищены. Таким образом, мы избежим того, чтобы тень подозрений легла не новое поколение чистых российских спортсменов", - говорится в сообщении на сайте МОК.
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