МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по российскому допинговому скандалу, который с новой силой разгорелся в последние дни. Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал руководству организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить принимать турниры на своей территории.

Скандал связан с манипуляцией данными московской антидопинговой лабораторией. База данных была передана ВАДА в январе 2019 года. Эксперты агентства выявили несоответствия с теми данными, которые находились в их распоряжении. ВАДА обвинило Россию в подмене массива.

"МОК осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в ВАДА в январе 2019 года. Данная манипуляция - это атака на надежность всего спорта, это ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию. Мы приветствуем указанную в рекомендациях ВАДА возможность для российских спортсменов соревноваться, "если они смогут доказать, что непричастны к несоблюдению ВАДА. Что касается санкций, последовавших за манипуляциями, нам нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека. Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем ВАДА предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что ВАДА должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", - говорится в заявлении.

В МОК отметили, что российские спортсмены никак не связаны с манипуляциями. В частности, под подозрения не попадает Олимпийский комитет России (ОКР).