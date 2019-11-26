Боксер, которого обвиняют в убийстве Дадашева, ответил критикам

Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас ответил болельщика, которые обвиняют его в убийстве российского спортсмена Максима Дадашева. Россиянин скончался в июле 2019 года после того, как получил нокаут в 11-м раунде боя с пуэрториканцем. К смерти привели травмы головного мозга.

"Мне писали люди из России. Они называли меня убийцей и другими словами. Но если вы разбираетесь в спорте, то поймете, что на его месте мог оказаться и я. Конечно, меня огорчила его смерть. Я страдал так, будто потерял родственника", - заявил Матиас в интервью BoxingScene.

На счету 27-летнего Матиаса 14 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 14 побед.