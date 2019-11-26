Туктамышева исполнила четверной прыжок на тренировке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп. Видео прыжка было опубликовано Федерацией фигурного катания России.



Елизавета Туктамышева исполнила четверной прыжок.

Ранее Туктамышева не смогла выйти в финал серии Гран-при, уступив соперницам по сумме баллов. Россиянка во время выступлений исполняла элементы категории "ультра-си" (самые сложные). В короткой и произвольной программах был исполнен тройной аксель.

На соревнованиях она не заявляла четверных прыжков. Такие элементы в этом сезоне делали только Анна Щербакова и Александра Трусова.