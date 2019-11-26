Президент России Владимир Путин 27 ноября проведет встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, сообщают новостные агентства со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Поездка Путина в Санкт-Петербург будет носить рабочий характер. Кроме Чеферина, глава государства встретится с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом. Обе встречи будут носить двусторонний характер.
Отметим, на совещании Путина и Чеферина может обсуждаться допинговый скандал вокруг России. Ранее сообщалось, что комитет соответствия ВАДА рекомендовал агентству лишить РФ права участия в международных соревнованиях, а также права принимать турниры на своей территории.
9 декабря рекомендации рассмотрит руководство ВАДА и примет решение, которое может напрямую повлиять на проведение в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.