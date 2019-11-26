Путин 27 ноября встретится с президентом УЕФА

Президент России Владимир Путин 27 ноября проведет встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге, сообщают новостные агентства со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Поездка Путина в Санкт-Петербург будет носить рабочий характер. Кроме Чеферина, глава государства встретится с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом. Обе встречи будут носить двусторонний характер.

Отметим, на совещании Путина и Чеферина может обсуждаться допинговый скандал вокруг России. Ранее сообщалось, что комитет соответствия ВАДА рекомендовал агентству лишить РФ права участия в международных соревнованиях, а также права принимать турниры на своей территории.

9 декабря рекомендации рассмотрит руководство ВАДА и примет решение, которое может напрямую повлиять на проведение в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020.