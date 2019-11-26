Глава организации "Антидопинговая инициатива" Алексей Козлов в интервью для "Правды.Ру" рассказал о том, как ВАДА может наказать Россию за изменение базы данных московской антидопинговой лаборатории. Ранее комитет по соответствию рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года.

"ВАДА не знает, что сделать с Россией, как нас наказать. Реально они могут воздействовать только на Национальное антидопинговое агентство РУСАДА. На страну санкциями не могут. То есть они наказывают РУСАДА. И в соответствии со стандартами кодекса страна лишается право проведения соревнований, спортсмены могут быть не допущены к международным соревнованиям. Это, в принципе, нормально. То, что были какие-то манипуляции с базой данных московской лаборатории, будем считать, что это у них доказано. То есть там эксперты посмотрели. Видимо, были манипуляции.

База данных находилась под контролем государственных органов. Это было под контролем Следственного комитета. Значит кто-то в государственных органах принял решения эту базу изменить. Значит наше государство в этом поучаствовало. У ВАДА не остается других вариантов, кроме как наказывать Национальное антидопинговое агентство. На мой взгляд, именно в данном кейсе РУСАДА не виновато. То есть не имеют отношения к базе, имело отношение к базе государство. И кто-то в государстве принял решение эту базу изменить.

У ВАДА была, видимо, копия базы. Они откуда-то ее получили то ли от информаторов, то ли еще каким-то образом. И когда они сравнили копию базы и то, что они получили из лаборатории официальным путем, выяснилось, что там несостыковки, то есть там изменения массива данных. Это могло произойти только с согласия кого-то из государственных органов.

Кто-то мог дать команду Следственному комитету допустить кого-то до этой базы. Вся лаборатория была опечатана, под печатями, под пломбами. База как вещдок шла. И кто-то в этот вещдок залез. Какой уровень доступа должен быть у людей, чтобы залезть в вещдок Следственного комитета!" - заявил Козлов.