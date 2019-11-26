Слуцкий может вернуться в Россию из "Витесса"

Леонид Слуцкий, главный тренер "Витесса" в скором времени может покинуть клуб после череды неудач. Арнемцы проиграли четыре матча подряд, после чего болельщики команды призвали российского специалиста уйти в отставку. Они запустили в соцсетях хэштег slutskyout.

"Витесс" после 14-ти туров чемпионата Голландии идет на пятом месте. Команда набрала 23 очка.

По сведениям "Чемпионата", Слуцкий может вернуться в российский футбол. Им интересуются казанский "Рубин" и московское "Динамо".