Леонид Слуцкий, главный тренер "Витесса" в скором времени может покинуть клуб после череды неудач. Арнемцы проиграли четыре матча подряд, после чего болельщики команды призвали российского специалиста уйти в отставку. Они запустили в соцсетях хэштег slutskyout.
"Витесс" после 14-ти туров чемпионата Голландии идет на пятом месте. Команда набрала 23 очка.
По сведениям "Чемпионата", Слуцкий может вернуться в российский футбол. Им интересуются казанский "Рубин" и московское "Динамо".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.