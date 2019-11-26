Панарин повторил достижение Павла Буре

Хоккеист "Рейнджерс" Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности. В игре с "Миннесотой" он сделал три результативные передачи. В последних восьми из девяти матчей он набирал более одного очка.

Такое в составе "Рейнджерс" в последний раз удавалось в сезоне-2002/03 Павлу Буре.

Летом Панарин подписал контракт с командой из Нью-Йорка. В первых 22 матчах российский нападающий забросил 12 шайб и отдал 18 голевых передач. Несмотря на результативную игру Панарина, "Рейнджерс" с 24 очками занимают шестое место в дивизионе и 12 в конференции.