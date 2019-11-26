Глава МИД Лавров сделал заявление по скандалу с ВАДА

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможном отстранении России от международных спортивных соревнований. Ранее стало известно, что ВАДА получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить возможности принимать турниры.

Окончательное решение ВАДА примет 9 декабря на заседании в Париже. В случае положительного решения Россию не допустят на Олимпиаду-2020 в Токио.

Глава МИД Лавров призвал не спешить с выводами и дождаться заседания 9 декабря.

"Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Администрация президента готовит встречу с руководителями всех спортивных федераций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.