Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможном отстранении России от международных спортивных соревнований. Ранее стало известно, что ВАДА получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить возможности принимать турниры.
Окончательное решение ВАДА примет 9 декабря на заседании в Париже. В случае положительного решения Россию не допустят на Олимпиаду-2020 в Токио.
Глава МИД Лавров призвал не спешить с выводами и дождаться заседания 9 декабря.
"Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов", - заявил Лавров на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Администрация президента готовит встречу с руководителями всех спортивных федераций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.