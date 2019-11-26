Во вторник, 26 ноября в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей 5-го тура группового турнира.
В группе А "Реал" сыграет с "ПСЖ". Мадридцам необходима победа, чтобы оформить выход в плей-офф турнира. Кроме того, команда Зинедина Зидана хотела бы поквитаться за поражение в первом туре со счетом 0:3.
В другой игре "Галатасарай" и "Брюгге" могут выявить обладателя путевки в Лигу Европы. Если победу одержат бельгийцы, то гарантируют третье место в группе.
В группе В выход в следующий раунд оформила "Бавария". Сегодня мюнхенцы сыграют на выезде с "Црвеной Звездой". Сербам нужна победа в борьбе за путевку в Лигу Европы.
"Тоттенхэм" гарантирует выход в 1/8 финала, если победит греческий "Олимпиакос". Лондонской команде может хватить и ничьей, и даже поражения, если оступится "Црвена Звезда".
В группе С ситуация более запутанная. "Аталанта" сегодня принимает загребское "Динамо" и в этом матче имеет последний шанс продолжить борьбу за второе место. Для этого итальянской команде нужно побеждать и ждать осечки "Шахтера".
Украинская команда во вторник играет на выезде с "Манчестер Сити". "Горожанам" необходима победа, чтобы гарантировать путевку в плей-офф.
В группе D "Локомотив" сегодня примет на своем поле "Байер". В случае победы команда Юрия Семина гарантирует выход в 1/16 Лиги Европы, а также возможность продолжить борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.
Это будет возможно, если "Атлетико" потеряет очки в выездной игре с "Ювентусом". Тогда железнодорожники будут иметь шанс завоевать путевку в последнем туре в очной дуэли с "матрасниками".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.