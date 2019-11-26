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Источник Правда.Ру

Лига чемпионов: все расклады перед матчами вторника

Спорт » Командные виды » Футбол

Во вторник, 26 ноября в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей 5-го тура группового турнира.

В группе А "Реал" сыграет с "ПСЖ". Мадридцам необходима победа, чтобы оформить выход в плей-офф турнира. Кроме того, команда Зинедина Зидана хотела бы поквитаться за поражение в первом туре со счетом 0:3.

В другой игре "Галатасарай" и "Брюгге" могут выявить обладателя путевки в Лигу Европы. Если победу одержат бельгийцы, то гарантируют третье место в группе.

Группа А: "ПСЖ" (12 очков), "Реал" (7), "Брюгге" (2), "Галатасарай" (1).

  • "Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)
  • "Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия)

В группе В выход в следующий раунд оформила "Бавария". Сегодня мюнхенцы сыграют на выезде с "Црвеной Звездой". Сербам нужна победа в борьбе за путевку в Лигу Европы.

"Тоттенхэм" гарантирует выход в 1/8 финала, если победит греческий "Олимпиакос". Лондонской команде может хватить и ничьей, и даже поражения, если оступится "Црвена Звезда". 

Группа В: "Бавария" (12), "Тоттенхэм" (7), "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" (1).

  • "Црвена Звезда" (Сербия) - "Бавария" (Германия)
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)

В группе С ситуация более запутанная. "Аталанта" сегодня принимает загребское "Динамо" и в этом матче имеет последний шанс продолжить борьбу за второе место. Для этого итальянской команде нужно побеждать и ждать осечки "Шахтера".

Украинская команда во вторник играет на выезде с "Манчестер Сити". "Горожанам" необходима победа, чтобы гарантировать путевку в плей-офф.

Группа С: "Манчестер Сити" (10), "Шахтер" (5), "Динамо" Загреб (5), "Аталанта" (1).

  • "Аталанта" (Италия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)

В группе D "Локомотив" сегодня примет на своем поле "Байер". В случае победы команда Юрия Семина гарантирует выход в 1/16 Лиги Европы, а также возможность продолжить борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

Это будет возможно, если "Атлетико" потеряет очки в выездной игре с "Ювентусом". Тогда железнодорожники будут иметь шанс завоевать путевку в последнем туре в очной дуэли с "матрасниками".

Группа D: "Ювентус" (10), "Атлетико" (7), "Локомотив" (3), "Байер" (3).

  • "Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия)
  • "Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания)
Темы футбол фк байер фк ювентус фк локомотив лига чемпионов фк атлетико мадрид
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