Геркус назвал допинговый скандал имитацией Третьей мировой войны

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказал свое мнение о допинговом скандале. Ранее стало известно, что руководству ВАДА рекомендовано отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и лишить возможности принимать турниры.

Решение комитета по соответствию ВАДА стало итогом расследования изменений в базах данных московской антидопинговой лаборатории. Россию обвиняют в махинациях с результатами допинг-проб. Официальной информации нет, но по сведениям СМИ речь идет как минимум о 47 спортсменах, среди которых есть высокопоставленные чиновники.

"Если, как говорят, спорт - это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так...", - написал Геркус в Twitter.