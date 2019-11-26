Песков прокомментировал возможную встречу в Кремле по поводу ВАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что в Администрации президента готовится встреча с руководителями спортивных федераций. Ранее сообщалось, что в Кремле состоится совещание с участием Владимира Путина, на котором будет обсуждаться вопрос решения комитета по соответствию ВАДА.

Ранее комитет рекомендовал руководителям ВАДА лишить статуса соответствия РУСАДА, а также отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение по этому поводу станет известно 9 декабря на заседании в Париже.

Сегодня глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в Кремле готовится круглый стол с руководителями спортивных федераций. Ожидается, что встреча состоится 28 ноября. По словам Пескова, эта информация не соответствует действительности.

"Нет. Это не так", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол.