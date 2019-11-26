Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что в Администрации президента готовится встреча с руководителями спортивных федераций. Ранее сообщалось, что в Кремле состоится совещание с участием Владимира Путина, на котором будет обсуждаться вопрос решения комитета по соответствию ВАДА.
Ранее комитет рекомендовал руководителям ВАДА лишить статуса соответствия РУСАДА, а также отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение по этому поводу станет известно 9 декабря на заседании в Париже.
Сегодня глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в Кремле готовится круглый стол с руководителями спортивных федераций. Ожидается, что встреча состоится 28 ноября. По словам Пескова, эта информация не соответствует действительности.
"Нет. Это не так", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.