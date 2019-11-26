Сборная России поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису поднялась с 21-го на 14-е место рейтинга Кубка Дэвиса. В обновленном турнире российская команда в составе Андрея Рублева и Карена Хачанова вышла в полуфинал, где уступила канадцам.

Сборная Канады в итоге заняла девятое место. Команда Испании, которая выиграла Кубок Дэвиса, идет третьей.

Сборная России пять раз играла в финале Кубка Дэвиса, дважды став победителем турнира (2002, 2006).

Рейтинг Кубка Дэвиса: