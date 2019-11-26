Сборная России поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису поднялась с 21-го на 14-е место рейтинга Кубка Дэвиса. В обновленном турнире российская команда в составе Андрея Рублева и Карена Хачанова вышла в полуфинал, где уступила канадцам.
Сборная Канады в итоге заняла девятое место. Команда Испании, которая выиграла Кубок Дэвиса, идет третьей.
Сборная России пять раз играла в финале Кубка Дэвиса, дважды став победителем турнира (2002, 2006).
Рейтинг Кубка Дэвиса:
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.